Мокаев − о возвращении в Brave CF: «Благодарю за эту возможность»
Мухаммад Мокаев прокомментировал возвращение в Brave CF
«Рад сообщить, что подписал контракт с Brave. Благодарю Халида Мухаммада [глава бахрейнского НОК − Sports] и Мухаммеда Шахида [президент Brave CF − Sports]», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев.
Напомним, что Мухаммад Мокаев был уволен из UFC после семи побед подряд в организации. Под эгидой Brave Мокаев провел пять боев – четыре победы и один N/C.
Еще одно происшествие с Мокаевым: улетел в кювет на черном Мерседесе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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