Мокаев − о возвращении в Brave CF: «Благодарю за эту возможность»

Мухаммад Мокаев прокомментировал возвращение в Brave CF

«Рад сообщить, что подписал контракт с Brave. Благодарю Халида Мухаммада [глава бахрейнского НОК − Sports] и Мухаммеда Шахида [президент Brave CF − Sports]», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев .

Напомним, что Мухаммад Мокаев был уволен из UFC после семи побед подряд в организации. Под эгидой Brave Мокаев провел пять боев – четыре победы и один N/C.

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