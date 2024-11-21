Фьюри – о реванше с Усиком: «Часики тикают. Остался месяц»
Тайсон Фьюри показал форму за месяц до боя с Александром Усиком.
«Часики тикают. Остался месяц», – написал Тайсон Фьюри в соцсетях.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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