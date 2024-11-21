Усик – о бое с Фьюри: «Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде»

Александр Усик показал форму за месяц до боя с Тайсоном Фьюри.

«Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?