Усик – о бое с Фьюри: «Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде»
Александр Усик показал форму за месяц до боя с Тайсоном Фьюри.
«Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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