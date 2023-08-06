Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»

Ник Диаз готов подраться с братьями Пол.

«Думаю, что нужно еще немного поработать, но давайте перейдем к делу. Я намного лучше, чем и . Я с удовольствием рассмотрю идею поединка с тем, кто встанет на моем пути.

Нейт и Джейк хотят реванш, но если второй части не будет, я приму вызов. У него тоже есть старший брат. Не забывайте о единственном и неповторимом», – сказал бывший боец UFC Ник Диаз.

Конор – о поражении Диаза: «К черту все это. Милая, как дела?»

Диаз ответил Конору: «##### [нахрен] этого дурака»