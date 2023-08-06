Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»

Теги UFC Нейт Диаз Ник Диаз бокс Логан Пол Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Ник Диаз готов подраться с братьями Пол.

«Думаю, что Нейту нужно еще немного поработать, но давайте перейдем к делу. Я намного лучше, чем Логан и Джейк. Я с удовольствием рассмотрю идею поединка с тем, кто встанет на моем пути.

Нейт и Джейк хотят реванш, но если второй части не будет, я приму вызов. У него тоже есть старший брат. Не забывайте о единственном и неповторимом», – сказал бывший боец UFC Ник Диаз.

Конор – о поражении Диаза: «К черту все это. Милая, как дела?»

Диаз ответил Конору: «##### [нахрен] этого дурака»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий