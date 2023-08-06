Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»
Ник Диаз готов подраться с братьями Пол.
«Думаю, что Нейту нужно еще немного поработать, но давайте перейдем к делу. Я намного лучше, чем Логан и Джейк. Я с удовольствием рассмотрю идею поединка с тем, кто встанет на моем пути.
Нейт и Джейк хотят реванш, но если второй части не будет, я приму вызов. У него тоже есть старший брат. Не забывайте о единственном и неповторимом», – сказал бывший боец UFC Ник Диаз.
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