Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году»

Дана Уайт планирует организовать Хамзату Чимаеву титульный бой в 2025 году.

«Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Хамзат Чимаев ни разу не проигрывал в UFC (8-0) и занимает третье место в рейтинге средневесов. В последнем бою он победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.

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