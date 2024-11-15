Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году»
Дана Уайт планирует организовать Хамзату Чимаеву титульный бой в 2025 году.
«Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Хамзат Чимаев ни разу не проигрывал в UFC (8-0) и занимает третье место в рейтинге средневесов. В последнем бою он победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.
Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джима Рома
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