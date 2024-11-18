Джейк Пол: «Мой путь в боксе: титул чемпиона мира, проведение больших событий и создание компании, сосредоточенной на женщинах и проспектах»
Джейк Пол рассказал о своих планах в боксе.
«Мой путь в боксе: создание MVP (компания будет сосредоточена на женщинах и проспектах, а также культурных мероприятиях в любом виде спорта), титул чемпиона мира и проведение масштабных мероприятий», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Бой Тайсона и Пола смотрели в прямом эфире более 60 млн человек
Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
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