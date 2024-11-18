Дана Уайт: «Тайсон был прав, а я – нет. Пол ничего не смог с ним сделать»
«Майк Тайсон был прав, а я – нет.
Я говорил ему: «Майк, тебе почти 60 лет». Он такой: «Ты правда думаешь, что этот чертов пацан что-нибудь со мной сделает? Он плох, он не планирует нокаутировать меня».
Вы все видели. Майк споткнулся, когда шел к рингу, ему было трудно подниматься по лестнице, а не его колене был бандаж. Но Джейк Пол ничего не мог с ним сделать. Тайсон заработал кучу денег.
Когда появляется Майк, все зарабатывают. Тайсон – это уровень A++ в этой игре. Он был прав. Джейк Пол не мог ничего ему сделать», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Это лучшее, что может произойти»
Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий