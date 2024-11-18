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Дана Уайт: «Тайсон был прав, а я – нет. Пол ничего не смог с ним сделать»

Дана Уайт поменял мнение о поединке Джейка Пола с Майком Тайсоном.

«Майк Тайсон был прав, а я – нет.

Я говорил ему: «Майк, тебе почти 60 лет». Он такой: «Ты правда думаешь, что этот чертов пацан что-нибудь со мной сделает? Он плох, он не планирует нокаутировать меня».

Вы все видели. Майк споткнулся, когда шел к рингу, ему было трудно подниматься по лестнице, а не его колене был бандаж. Но Джейк Пол ничего не мог с ним сделать. Тайсон заработал кучу денег.

Когда появляется Майк, все зарабатывают. Тайсон – это уровень A++ в этой игре. Он был прав. Джейк Пол не мог ничего ему сделать», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Это лучшее, что может произойти»

Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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