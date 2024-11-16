Фрэнсис Нганну: «В следующий раз, когда я увижу Пола, он получит две или три пощечины»
Фрэнсис Нганну пообещал дать пощечину Джейку Полу.
«В следующий раз, когда я увижу Джейка Пола, он получит две или три пощечины», – написал в соцсетях чемпион PFL Фрэнсис Нганну.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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