Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»
Напомним, что ранее Джон Джонс заявил, что не хочет драться с Томом Аспиналлом, потому что у того недостаточно чемпионских боев.
«Все эти попытки сбежать от меня – это то, что я не очень уважаю. Интересно услышать, что Джон Джонс еще сказал прессе, потому что, уверен, это еще не все.
Джон сказал, что мне не хватает боев с чемпионами, но вот в чем загвоздка: Джонс – чемпион, который не хочет драться со мной.
Джон говорит, что не хочет этого делать, потому что это слишком большая авантюра. Если ты не любишь рисковать наследием, то просто боишься проиграть мне», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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