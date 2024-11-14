Джонс отказался давать интервью журналисту TNT Sports из-за его связей с Аспиналлом: «Это будет фестиваль Тома»
Джон Джонс отказался от интервью из-за возможных вопросов о Томе Аспиналле.
На кадрах видео TNT Sports Джонс заходит в комнату для интервью и видит журналиста Адама Каттералла, жмет ему руку, после чего отказывается от интервью.
«Не хочу делать это интервью. Это будет фестиваль Аспиналла. Адам, ничего личного, я знаю о ваших связях, и здравый смысл подсказывает, о ком будут вопросы», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
После этого Джон дал интервью другому репортеру TNT Sports.
Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»
Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
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