Джонс отказался давать интервью журналисту TNT Sports из-за его связей с Аспиналлом: «Это будет фестиваль Тома»

Джон Джонс отказался от интервью из-за возможных вопросов о Томе Аспиналле.

На кадрах видео TNT Sports Джонс заходит в комнату для интервью и видит журналиста Адама Каттералла, жмет ему руку, после чего отказывается от интервью.

«Не хочу делать это интервью. Это будет фестиваль Аспиналла. Адам, ничего личного, я знаю о ваших связях, и здравый смысл подсказывает, о ком будут вопросы», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

После этого Джон дал интервью другому репортеру TNT Sports.

Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»

Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»