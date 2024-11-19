Аспиналл − о бое с Джонсом: «Я не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер»

Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джоном Джонсом.

«Я просто сказал, что не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер . Меня это не интересует. Но мне пообещали, что этого не произойдет», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Том Аспиналл: «Не хочу снова быть резервным бойцом»

Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев