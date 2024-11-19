Аспиналл − о бое с Джонсом: «Я не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер»
Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джоном Джонсом.
«Я просто сказал, что не хочу быть в ситуации, в которой оказался Майкл Чендлер. Меня это не интересует. Но мне пообещали, что этого не произойдет», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Том Аспиналл: «Не хочу снова быть резервным бойцом»
Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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