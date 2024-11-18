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Хукер – о вызове Чендлера Холлоуэю: «BMF – не наш титул. Он создан для фанатов»

Дэн Хукер недоволен желанием Майкла Чендлера драться за пояс BMF.

«Мне не нравится призыв Чендлера дать ему бой за титул BMF. Почему все просят этот поединок? Это не зависит от нас, BMF – не наш титул. Он создан для фанатов. Бойцам нужно прекратить все это», – заявил боец UFC Дэн Хукер.

Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызвать не могу. Может, подраться с Максом? Или... Макгрегор!»

Хукер призвал Конора драться с ним, а не с Чендлером: «Тебе нужен бой с парнем из топ-5 или тем, кто проиграл последний бой?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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