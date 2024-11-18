Джейк Пол: «Миочич – величайший боец из Огайо»
Джейк Пол отреагировал на завершение карьеры Стипе Миочича.
«Стипе Миочич – величайший боец из Огайо. Нам нужно отпраздновать этого человека. Поздравляю с потрясающей карьерой, брат», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Напомним, Миочич объявил о завершении карьеры после поражения Джону Джонсу.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
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