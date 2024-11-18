Джейк Пол: «Миочич – величайший боец ​​из Огайо»

Джейк Пол отреагировал на завершение карьеры Стипе Миочича.

«Стипе Миочич – величайший боец ​​из Огайо. Нам нужно отпраздновать этого человека. Поздравляю с потрясающей карьерой, брат», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол .

Напомним, Миочич объявил о завершении карьеры после поражения Джону Джонсу .

Дана Уайт: «Тайсон был прав, а я – нет. Пол ничего не смог с ним сделать»

Уайт − о словах Пола, что тому запрещено приходить на турниры UFC: «Мы никого не банили, Джейк может приходить»