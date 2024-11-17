В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко – Дацик

В Ингушетии хотят устроить бой Емельяненко и Дацика.

Бой может пройти под эгидой National Fighting League.

«Александр сейчас живет и тренируется в Ингушетии. Он здесь как дома. Мы находимся с ним в контакте, обсуждаем различные варианты сотрудничества и организации боев.

Один из вариантов, которые мы обсуждаем внутри лиги – реванш с Дациком . Несмотря на то, что Вячеслав проиграл в последнем поединке, их реванш остается актуальным. Мы готовы в перспективе такой бой организовать», – заявил президент NFL Гилани Калиматов.

Напомним, в 2022 году Емельяненко и Дацик подрались по правилам бокса: Вячеслав победил нокаутом на первой минуте.

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