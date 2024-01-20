Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в конце февраля

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик ведут переговоры о реванше.

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. Бой в 4-унцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля», – заявил Яков Летов (менеджер Дацика – примечание Sports.ru).

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд. Бой прошел по правилам бокса.

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