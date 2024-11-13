Волкановски раскритиковал Джонса: «Если ты хочешь считаться чемпионом, то должен защищать титул против Аспиналла»
Алекс Волкановски высказался о нежелании Джона Джонса драться с Томом Аспиналлом.
«Если ты хочешь быть чемпионом в тяжелом весе, то захочешь подтверждать это звание. Меня сложно убедить в том, что можно быть чемпионом в тяжелом весе без боя против Тома Аспиналла, пока у него временный титул.
Нужно ли это Джону Джонсу? Нет, у него и так невероятное наследие. Но если ты претендуешь на титул чемпиона мира, ты должен сражаться с Аспиналлом», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
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