Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Ожидаемо. Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить»
Дана Уайт намекнул Аспиналлу, что он станет следующим соперником Джонса.
«Это было ожидаемо. Именно этого я и ждал, если честно. Думаю, что Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить.
Дана Уайт кивнул мне, намекая, что я буду следующим соперником Джонса», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
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