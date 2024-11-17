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Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Ожидаемо. Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить»

Дана Уайт намекнул Аспиналлу, что он станет следующим соперником Джонса.

«Это было ожидаемо. Именно этого я и ждал, если честно. Думаю, что Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить.

Дана Уайт кивнул мне, намекая, что я буду следующим соперником Джонса», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
logoUFC
logoДана Уайт
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logoТом Аспиналл
logoДжонс - Миочич
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