Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Ожидаемо. Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить»

Дана Уайт намекнул Аспиналлу, что он станет следующим соперником Джонса.

«Это было ожидаемо. Именно этого я и ждал, если честно. Думаю, что Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить.

Дана Уайт кивнул мне, намекая, что я буду следующим соперником Джонса », – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»