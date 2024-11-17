Джонс о бое с Аспиналлом: «Не хочу драться с опасными новичками. Дам Тому шанс, если мне предложат компенсацию уровня «Пошел ## ###»

Джон Джонс объяснил, в каком случае согласится на бой с Томом Аспиналлом.

«Я не особо беспокоюсь о бое с Аспиналлом , меня интересует поединок с Алексом Перейрой . Это то, чего я хочу. Думаю, если UFC захотят вернуть меня, то организуют этот поединок. Я очень четко обозначил намерения: больше не хочу драться с опасными новичками – мне нужны опасные и заслуженные чемпионы.

Один из хороших пунктов в переговорах – возможность отказаться от сделки. А именно такой возможности я и жду. Если фанатам это не нравится, то, наверное, мы попрощаемся.

Если я дам Тому шанс, то только если мне предложат компенсацию уровня «Пошел ## ### [к черту]». Где не будет иметь значения – проиграл я или победил. В остальном моя жизнь идеальна. Он мне не нужен, но я нужен ему», – заявил чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

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