Джонс просит больше денег от UFC: «Дана хочет крупные бои, но готов ли он компенсировать мне это? Я вижу, как некоторые парни делают большие деньги. Считаю, что я лучше их»

Джон Джонс хочет получать больше денег в UFC.

«Дана Уайт хочет больших боев. Я просто хочу знать, готов ли он компенсировать мне это. Понимаете? Я вижу, как некоторые парни делают большие деньги. Джейк Пол , Майк Тайсон ... И я чувствую, себя спортсменом более высокого уровня. Если он тоже так считает, то я бы с удовольствием остался», – заявил чемпион UFC Джон Джонс .

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»