Джонс просит больше денег от UFC: «Дана хочет крупные бои, но готов ли он компенсировать мне это? Я вижу, как некоторые парни делают большие деньги. Считаю, что я лучше их»
Джон Джонс хочет получать больше денег в UFC.
«Дана Уайт хочет больших боев. Я просто хочу знать, готов ли он компенсировать мне это. Понимаете? Я вижу, как некоторые парни делают большие деньги. Джейк Пол, Майк Тайсон... И я чувствую, себя спортсменом более высокого уровня. Если он тоже так считает, то я бы с удовольствием остался», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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