Белал предложил следующего соперника Мэгни: «Тони Фергюсон»

Белал Мухаммад предложили UFC новый бой.

«Нил Мэгни против Тони Фергюсона », – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, Мэгни проиграл Карлосу Пратесу нокаутом в первом раунде в главном событии UFC Fight Night 247.

Это второе досрочное поражение подряд для Нила. В августе он проиграл в первом раунде Майклу Моралесу.

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Мэгни согласен, что в полусреднем весе нужно ввести временный титул: «Очень жаль, что Белал получил травму. Но для развития дивизиона необходим промежуточный бой»