Белал предложил следующего соперника Мэгни: «Тони Фергюсон»
Белал Мухаммад предложили UFC новый бой.
«Нил Мэгни против Тони Фергюсона», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Мэгни проиграл Карлосу Пратесу нокаутом в первом раунде в главном событии UFC Fight Night 247.
Это второе досрочное поражение подряд для Нила. В августе он проиграл в первом раунде Майклу Моралесу.
UFC Fight Night 247: Пратес нокаутировал Мэгни, де Риддер задушил Мершарта
Мэгни согласен, что в полусреднем весе нужно ввести временный титул: «Очень жаль, что Белал получил травму. Но для развития дивизиона необходим промежуточный бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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