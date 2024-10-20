Штырков – о победе Нганну: «Результат не удивляет. Достойную конкуренцию Фрэнсис может найти только в UFC»
«Хорошую и достойную конкуренцию Нганну может предложить только UFC. Остальные организации просто не имеют в своих ростерах настолько сильных бойцов. У них нет выбора, кого бы предложить Нганну, потому сегодняшний результат не удивляет», – заявил боец MMA Иван Штырков.
На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов, поставив на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости