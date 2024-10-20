Штырков – о победе Нганну: «Результат не удивляет. Достойную конкуренцию Фрэнсис может найти только в UFC»

«Хорошую и достойную конкуренцию Нганну может предложить только UFC. Остальные организации просто не имеют в своих ростерах настолько сильных бойцов. У них нет выбора, кого бы предложить Нганну, потому сегодняшний результат не удивляет», – заявил боец MMA Иван Штырков .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов, поставив на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс