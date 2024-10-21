Тренер Нганну – о встрече Фрэнсиса с Роналду: «Криштиану рассказал, что чувствовал, когда потерял ребенка»
Тренер Фрэнсиса Нганну рассказал о встрече бойца с Криштиану Роналду.
«Он рассказывал о том, как потерял ребенка, и что из-за этого чувствовал. Он был частью нашей команды», – сказал Эрик Никсик.
Криштиану Роналду поддержал Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
Нганну – о смерти сына: «Я не думаю, что жизни было бы достаточно, чтобы скорбеть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости