Тренер Нганну – о встрече Фрэнсиса с Роналду: «Криштиану рассказал, что чувствовал, когда потерял ребенка»

Тренер Фрэнсиса Нганну рассказал о встрече бойца с Криштиану Роналду.

«Он рассказывал о том, как потерял ребенка, и что из-за этого чувствовал. Он был частью нашей команды», – сказал Эрик Никсик.

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