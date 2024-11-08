Усман готов драться с Рахмоновым на коротком уведомлении: «UFC нужен кто-то достаточно жесткий и сумасшедший»

Камару Усман готов драться с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.

«UFC позовет того, кто, по их мнению, достаточно жесткий, мужественный и сумасшедший, чтобы принять бой на коротком уведомлении и шокировать мир.

Определенно, в UFC знают, кому нужно звонить в такой ситуации. Если выберут меня, то я проясню пару моментов, а после этого сделаем должное», – сказал полусредневес UFC Камару Усман.

Напомним, что бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада должен был возглавить бой UFC 310, но чемпион выбыл из-за костной инфекции.

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