Усман готов драться с Рахмоновым на коротком уведомлении: «UFC нужен кто-то достаточно жесткий и сумасшедший»
Камару Усман готов драться с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.
«UFC позовет того, кто, по их мнению, достаточно жесткий, мужественный и сумасшедший, чтобы принять бой на коротком уведомлении и шокировать мир.
Определенно, в UFC знают, кому нужно звонить в такой ситуации. Если выберут меня, то я проясню пару моментов, а после этого сделаем должное», – сказал полусредневес UFC Камару Усман.
Напомним, что бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада должен был возглавить бой UFC 310, но чемпион выбыл из-за костной инфекции.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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