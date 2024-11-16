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Дэвис поддержал Тайсона после поражения: «Все это дерьмо ничего не значит. Ты навсегда останешься легендой»

Джервонта Дэвис поддержал Майка Тайсона после поражения Джейку Полу.

«Ты навсегда останешься легендой. Нравится тебе или нет, но это никогда не изменится. И я так хорошо тебя понимаю... все это дерьмо ничего не значит», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.

Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Конор – о форме Тайсона: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога!»

Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джервонты Дэвиса
logoМайк Тайсон
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logoДжервонта Дэвис
Тайсон - Пол
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