Арман Царукян: «Тайсон будет опасен в первых раундах, но Пол не даст ему шанса на дистанции»
Арман Царукян поделился ожиданиями от боя в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
«Тайсон будет опасен в первых раундах, но Пол моложе, сильнее, выносливее и на полной дистанции не даст ему шанса. Единственное, на что может рассчитывать Тайсон — лаки-панч. Стоит учитывать, что Пол тренируется максимально профессионально. Конечно же он фаворит.
Я думаю, что Пол не будет пытаться забрать победу нокаутом – все-таки Тайсон это Тайсон. Скорее всего, Пол победит по очкам», — сказал боец UFC Арман Царукян.
Бой между Тайсоном и Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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