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5.50 – Тайсон укусит Пола во время боя

Американские букмекеры принимают специальные ставки на бой в тяжелом весе между Тайсоном и Полом.

За 5.50 можно поставить на то, что Тайсон укусит Пола во время боя. 7.00 – Пол укусит Тайсона.

1.80 дают на то, что Майк выйдет на ринг в красных перчатках. За 3.00 можно поставить на то, что Джейк будет драться в золотых перчатках.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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