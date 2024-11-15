5.50 – Тайсон укусит Пола во время боя
Американские букмекеры принимают специальные ставки на бой в тяжелом весе между Тайсоном и Полом.
За 5.50 можно поставить на то, что Тайсон укусит Пола во время боя. 7.00 – Пол укусит Тайсона.
1.80 дают на то, что Майк выйдет на ринг в красных перчатках. За 3.00 можно поставить на то, что Джейк будет драться в золотых перчатках.
Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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