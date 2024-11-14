Полюбите Джейка Пола

Блогер, сломавший стереотипы.

Джейка Пола не любят: он злит фанатов как бокса, так и ММА. Первых – за то, что превращает бокс в попсовое шоу, вторых – что нокаутирует звезд UFC.

Бой против Майка Тайсона объединил всех в антилюбви. Но Пол этого не заслуживает.

Пола ненавидят все – от фанатов до Даны Уайта. Это несправедливо: он с детства много работал и называет себя трудоголиком

Когда Пол пришел в бокс, то сильно раздражал: бросал вызовы звездам, обещал побить Канело, критиковал бойцов UFC. Казалось, очередной блогер троллит бойцов и прячется за камерой – как в 2020-м, когда забросал туалетной бумагой бойца Диллона Дэниса. Пол не стал с ним драться и сбежал на автомобиле, осыпав оскорблениями. Он оправдывался перед подписчиками, что не хотел драться бесплатно, едко добавив: «Хабибнул его для всех моих российских фанатов».

Сначала в Пола не верили – он был похож на красавчика из Disney, который пришел в бокс за хайпом. Дана Уайт обещал поставить миллион на Бена Аскрена – бойца, который не умел боксировать, а в ММА только боролся. Пола недооценивали, но его победы стали пощечиной забронзовевшим профессионалам.

В прогнозах бойцы даже не объясняли, почему Пол проиграет Аскрену, Вудли или Нейту Диазу. Самый забавный аргумент – от экс-бойца UFC Чейла Соннена: якобы Аскрен – спортсмен олимпийского уровня и за два месяца научится боксировать. Оказалось, это невозможно, а многочисленные эксперты – от Соннена до Кормье – публично опозорились.

Пол успешен, потому что с первых тренировок в боксе работает в два, а то и три раза усерднее многих состоявшихся бойцов. Ему нужно наверстать все то, что большинство бойцов впитало в детстве. Поэтому с каждым годом заметно, как Пол прогрессирует.

Над его кривыми ударами можно смеяться, но Пол уже подрался с профессиональным боксером. Да, Томми Фьюри в последние годы – больше звезда реалити-шоу, чем спортсмен. Но брат Тайсона Фьюри, который с детства тренировался, с трудом победил Пола раздельным решением. Хотя тот впервые пришел в зал бокса в 21 год, когда его сверстники уже вовсю дрались по любителям.

Пол – это не только хайп, но и реальные действия. До карьеры боксера он стал популярным блогером. В 2013-м опубликовал первое видео в мобильном приложении Vine. На момент закрытия платформы у Пола было более 5 млн подписчиков и свыше 2 млрд просмотров.

На ютубе у Пола еще больший успех – на канале более 20 млн подписчиков. Хейтеры назовут его бездельником, который не хочет работать: то снимает видео, то бьет пенсионеров в боксе. Пока Пол кривлялся на камеру, достойные спортсмены вкалывали в зале и дрались почти бесплатно. Но невероятное трудолюбие Пола проявилось еще во времена, когда он покорял ютуб.

«Сейчас новые дети думают, что ютуб – это включил камеру и все само собой получится. Но тут все упирается в дисциплину и труд, – вспоминал отец Пола. – Джейк всегда был постоянен. Он как-то снимал влоги 550 дней подряд. Не пропустил ни одного дня! Ты проснулся утром и начинаешь этим заниматься. Моих парней, Джейка и Логана, никто не переработает, они работают больше всех, я приучил их к труду с раннего возраста.

В 10 лет они сами стирали вещи, заряжали ружье и стреляли, с одной спички разжигали костер. А потом они пахали в спорте. Я всегда говорил: «Если ты можешь натренировать собаку, то можешь натренировать и ребенка». Люди возмущаются: «Ой, это неправильно», но всем нужна тренировка. Я всегда припахивал сыновей».

Пол в детстве страдал от домашнего насилия, но не винит в проблемах родителей. Он фанатично тренируется и проходит терапию, чтобы научиться любить себя

Пол начал тренироваться в 21 год: он влюбился в бокс и часами пропадал в зале. Спустя годы он пашет как элитный спортсмен и называет себя трудоголиком. Российский боксер Владимир Шишкин провел с блогером три сбора и удивлялся :

«Джейк Пол очень сильно вырос. Я думал, блогер, а у него такая нереальная команда. Когда я приехал на первый кэмп, думал, будет лагерь по приколу, но он впечатлил подготовкой, подходит профессионально, пашет. Очень сильно прогрессирует. У него хороший хлесткий удар, очень быстрый, взрывной. Он весит где-то 105 кг, быстрый для тяжа».

Пол всю жизнь делает то, на что не осмеливаются другие. В 2017-м его пригласили в Белый дом на специальную встречу, связанную с соцсетями. Пол прославился даже там: спрятался в ванной, дождался, когда все разойдутся, и скрылся незамеченным.

За что фанатам ненавидеть Пола? За то, что дерзкий парень стал звездой интернета? За то, что набрался смелости и вышел на ринг против профи, пока другие боялись? Пол дарит партнерам по тренировкам кроссовки за тысячи долларов, платит им за спарринги на уровне топовых бойцов. Он приглашает их к себе домой, а в лагере кормит блюдами от шеф-повара.

За хейтом Пола мы теряем важную деталь: человека, который пошел за мечтой. Ютубера, который смотрел бои, а теперь сам дерется против кумиров. Слащавого героя Disney, который создал новую версию себя – возмужавшего брутального бойца. Вместо кривляний на камеру и паразитировании на верных фанатах Пол меняет себя и пробует новое.

То, как много для братьев значит успех в боксе, описал их отец: «Я помню, когда Джейк дрался с Тайроном Вудли, мы вышли с Логаном за кулисы, и он спросил: «Это реально происходит?» Мы не могли поверить в происходящее. Было время, когда мы покупали PPV на бой Вудли и смотрели его все вместе в гостиной нашего дома. А тут мой сын спустя несколько лет сам дерется с Вудли».

При этом успех для Пола – болезненная тема: он не родился в богатой семье и не получил все готовое – в раннем детстве они с братом пережили тяжелый развод родителей. Их постоянно сравнивали и заставляли соревноваться друг с другом, а отец подвергал физическому насилию.

«Он бил нас кулаками, шлепал, сбрасывал с лестницы, бросал в нас разные предметы, оскорблял, манипулировал, – вспоминал Пол. – Например, он разговаривал по телефону, а мы с братом перешептывались. И он такой: «Хватит, черт возьми, шептаться!» – и швырнул что-то мне в голову».

Пол простил отца, сохраняет с ним хорошие отношения и примирился с прошлым благодаря психотерапии. Он считает, что жесткие отношения с отцом – причина его болезненной целеустремленности:

«Думаю, это создает ситуацию, в которой вы ищете одобрения в других местах. У меня есть скрытая потребность в одобрении, потому что мой отец не давал мне его в достаточном количестве. Мне нужно исцелить это и просто любить себя больше».

Джейк Пол вообще боксер?

Как жить по Майку Тайсону

Фото: Gettyimages.ru /Brett Carlsen, Ayisha Collins, Francois Nel