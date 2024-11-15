Усман Нурмагомедов в январе-2025 проведет титульный бой против Пола Хьюза
«Усман будет защищать титул против ирландца Пола Хьюза в январе. Сам бой Усмана теперь вызывает шум, к нему приковано внимание как к будущему доминирующему суперчемпиону.
Ирландец – крепкий и жесткий соперник, у него нет большого имени, но он заслужил место в титульной гонке», – сказал менеджер Ризван Магомедов.
В сентябре-2024 Усман Нурмагомедов защитил пояс Bellator в легком весе, единогласным решением судей победив Александра Шаблия.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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