Али Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Наследие этого парня будет одним из самых величайших»
Али Абдель-Азиз предсказал Усману Нурмагомедову великую карьеру.
«Наследие этого парня будет одним из самых величайших в истории спорта. Иншаллах», – написал в соцсетях менеджер Усмана Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Усман – чемпион Bellator в легком весе, в сентябре-2024 он победил Александра Шаблия.
Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»
Боец PFL Хьюз вызвал Усмана Нурмагомедова: «Дагестан против Ирландии – часть вторая. Хочу, чтобы в моем углу был Конор»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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