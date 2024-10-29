Али Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Наследие этого парня будет одним из самых величайших»

Али Абдель-Азиз предсказал Усману Нурмагомедову великую карьеру.

«Наследие этого парня будет одним из самых величайших в истории спорта. Иншаллах», – написал в соцсетях менеджер Усмана Нурмагомедова Али Абдель-Азиз .

Усман – чемпион Bellator в легком весе, в сентябре-2024 он победил Александра Шаблия.

Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»

Боец PFL Хьюз вызвал Усмана Нурмагомедова: «Дагестан против Ирландии – часть вторая. Хочу, чтобы в моем углу был Конор»