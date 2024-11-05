Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым подопечным: «У него есть все качества»

Хавьер Мендес назвал самого талантливого бойца в тренерской карьере.

«Вижу, как Усман становится лидером рейтинга P4P, у него есть все качества. Это самый талантливый боец из всех, кого я тренировал.

Он станет одним из великих, потому что то, что он делает в клетке, никто не может повторит. Не видел, чтобы кто-то умел так делать переводы, так двигаться. Усман невероятен», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес .

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