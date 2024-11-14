Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»
«Я рад, что вернулись старые перчатки. Несколько недель назад мне прислали новую модель, мне они показались тесноватыми. Обычно я ношу XL, а тут мне потребовались 3XL.
Из-за изгибов и формы мне было очень неудобно. Переживал из-за того, как мне драться в них, даже если мне не нравится в них тренироваться?
Но недавно позвонил Хантер Кэмпбелл и сказал: «У нас много ветеранов на карде, зачем их одевать в новые перчатки? Дадим вам то, к чему привыкли».
Это было огромным облегчением для меня и моего тренера Брэндона, который тейпирует меня. Огромное облегчение», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
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