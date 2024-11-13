Олейник выложил фото с Орловским: «Как дела в качалке, пацаны?»
Алексей Олейник выложил фото с Андреем Орловским.
«Как там дела в качалке, пацаны?! На фото 140 профессиональных боев, почти 70 из них – в UFC, кто больше?» – подписал фото экс-боец тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник.
Алексей Олейник: «Репутационные потери от боя с Александром Емельяненко выше, чем любые материальные приобретения»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алексея Олейника
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