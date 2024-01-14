Орловский – о проигрыше Кортесу-Акосте: «##### [ух ты], ну ладно. Всем недобрым людям – ##### [к черту]»

Андрей Орловский резко высказался о проигрыше на UFC Fight Night 234.

«##### [Ух ты], ну да ладно. Всем добрым людям – благодарствую! Всем недобрым – ##### [к черту]», – написал в соцсетях белорусский тяжеловес UFC Андрей Орловский.

Напомним, Орловский проиграл Валдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей на UFC Fight Night 234.

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