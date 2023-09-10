Волков – третий в истории UFC боец, победивший удушением Иезекииля

Александр Волков третьим в истории UFC победил при помощи удушения Иезекииля.

Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

Первым успешно применил удушение Иезекииля в UFC Ремко Пардул, в 1995 году победивший Райана Паркера.

Дважды так побеждал : Виктора Песту в 2017 году и Жуниора Албини – в 2018-м.

Александр Волков избил и задушил Тая Туивасу

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