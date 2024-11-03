💰 Сколько Майк Тайсон и Джейк Пол заработают за бой в Техасе?

Трансляция – на Netflix.

Самое провокационное, но дорогое шоу года: 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится вечер бокса, который возглавит бой между боксером-блогером Джейком Полом и легендарным Майком Тайсоном .

Сколько заработают участники главного поединка вечера?

Бой в прямом эфире покажет Netflix. Пол ожидает продажу 3-4 млн PPV и $300 млн выручки

Тайсон и Пол подерутся на стадионе AT&T в Арлингтоне в штате Техас, который вмещает 80 тысяч зрителей. Причем максимальная вместимость, включая стоячие места, – около 105 тысяч. Сколько билетов продано сейчас, в Seat Geek [билетная платформа, организующая бой] не сообщили.

В последние недели перед боем организаторы снизили цены на билеты до $30 – это минимум, хотя до этого продавались за $37. Отдельная категория – VIP-билеты за $2 млн.

Бой Тайсона с Полом станет главным событием турнира, который покажет стриминговый сервис Netflix, а не обычный платный канал – для просмотра потребуется подписка. Стандартный тарифный план в Великобритании стоит 10,99 фунтов стерлингов в месяц.

Трансляция в прямом эфире боксерского поединка – продолжение экспансии Netflix в спорте: например, там уже показывали соревнования между участниками документальных сериалов «Формула-1: Drive To Survive» и «Full Swing».

Пол ожидает, что их бой побьет рекорды продаж платных трансляций, а потенциальная выручка может составить $300 млн: «Для нас это идеальный бой. Он стал бы легендарным. Как говорил сам Тайсон на подкасте у Джо Рогана, этот бой был бы одним из самых больших в плане PPV. Когда мы были в одном карде [в 2020 году], мы продали почти 2 млн PPV. А наш бой мог бы продать 3-4 млн PPV».

Пол рассчитывает заработать за бой $40 млн и даже предложил Тайсону спор на $5 млн

«Я здесь, чтобы заработать $40 млн и нокаутировать легенду. Мне наплевать на все остальное. Он хотел, чтобы это был официальный бой, и он получит нокаут», – говорил Пол о гонораре. Кажется, это объективная цифра – за бой против Томми Фьюри в Саудовской Аравии (единственное поражение Пола) он заработал $30 млн.

Майк Тайсон почти не говорит о потенциальном доходе от поединка, но экс-чемпион UFC Генри Сехудо, который находится с ним в хороших отношениях, рассказал: «Чувствую, что Майку очень хорошо заплатят. Вероятно, он заработает около $20 млн».

Цифру в $20 млн озвучил и ведущий Джимми Киммел на шоу Jimmy Kimmel Live, куда приходил Тайсон. Сам Тайсон тогда ни опроверг, ни подтвердил данные. А ранее говорил, что принял бой не из-за денег:

«Я хочу выйти на ринг и подвергнуть себя риску. Иногда я хочу увидеть, кто я на самом деле, из чего на самом деле сделан. Хочу выступить перед всем миром. Это все, что я умею делать с 14 лет. Бой с Полом не изменит мою жизнь в финансовом плане. Это просто то, что мне хочется сделать».

Дополнительные деньги Тайсон может получить от Пола, который предложил пари: «Майки, если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе еще $5 млн. Но если нет, то ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола». По рукам или нет?»

Майк Тайсон – один из самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен. По данным Sportico, Тайсон – 18-й в списке самых богатых спортсменов в истории с доходом в $905 млн с учетом инфляции.

Сейчас Тайсон владеет ранчо Tyson по производству высококачественных сортов марихуаны и экстрактов. Как сообщается, оно приносит около 500 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

По данным Celebrity Net Worth, на боях и рекламных контрактах Тайсон заработал не менее $430 млн – около $700 млн в пересчете на современные деньги.

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Фото: Gettyimages.ru /Cooper Neill, Sarah Stier for Netflix, Michael Loccisano