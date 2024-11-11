«Я больше не животное». Тайсона избили в последнем бою в карьере

Дрался из-за долгов.

16 ноября Майк Тайсон вернется на профессиональный ринг – встретится с блогером Джейком Полом . Последний поединок по профи Тайсон провел в 2005 году против ирландца Кевина Макбрайда – все закончилось поражением и спичем отчаянного бойца, уставшего от спорта.

Что происходило с Тайсоном в последние годы карьеры и почему последний поединок получился таким слабым?

Тайсон мог встретиться с Виталием Кличко, но проиграл отборочный бой из-за разрыва мениска

Нулевые для Тайсона – ужасное время. Он проиграл Ленноксу Льюису в одном из главных боев XXI века, обанкротился и стал маловостребованным. Тайсон пытался отсудить у Дона Кинга $100 млн, но договорился без суда на $14 млн, которые ушли на погашение долгов перед кредиторами, налоговой службой и бывшей женой Моникой Тернер.

В 2003 году долг Тайсона составлял $38 млн. Единственный способ погасить его – драться. После боя с Льюисом Тайсон больше не мог рассчитывать на гонорары от $10 млн, поэтому даже вписался в поединок по правилам К-1 против Боба Саппа в Японии. Но его не пустили в страну из-за уголовного прошлого – поединок сорвался.

В 2004 году 38-летний Тайсон проиграл Дэнни Уильямсу нокаутом в четвертом раунде, хотя уверенно лидировал на всех судейских карточках – 30-26, 30-25, 30-25. Зато заработал $8 млн. В первом раунде он порвал мениск на левом колене, из-за чего ход боя после двух раундов изменился.

Примечательно, что в случае победы Тайсон мог выйти на титульник против Виталия Кличко, о чем рассказывал бывший менеджер братьев Кличко Том Леффлер.

Через четыре месяца Уильямс встретился с Кличко-старшим и проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде. А Тайсон после травмы не выступал почти год и только через 11 месяцев вышел на ринг против ирландца Кевина Макбрайда – на последний бой в карьере.

«У меня нет сил и той свирепости. Больше я не животное». Тайсон вышел на бой из-за долгов и отлетел

В поединке с Тайсоном Кевин Макбрайд шел явным андердогом: никогда не дрался на топовом уровне и в следующих 10 боях проиграл восемь раз.

Макбрайд сильно превосходил Тайсона в габаритах: 20 см разницы в росте и 17 кг – в весе. С первых секунд Тайсон выглядел тяжелым и неманевренным. Макбрайд не боялся его мощи: агрессивно шел вперед, давил весом и перемалывал на ближней дистанции, что казалось немыслимым.

Но сильно уступал в классе и бойцовском интеллекте. Тайсон пытался сбить соперника фирменными комбинациями из хуков, но тот уверенно стоял на ногах.

Шестой раунд стал решающим: Тайсон вел на карточках судей, но просел функционально и от безысходности ударил Макбрайда головой, пытаясь травмировать руку захватом – за это с него сняли два балла.

На последних секундах шестой трехминутки Тайсон пропустил серию ударов и упал на канвас от толчка: сидел обессиленным и не сразу встал, хотя раунд закончился. Удивительно, но Тайсон лидировал у двух судей даже после вычета двух баллов.

В углу он едва отвечал на вопросы секундантов, поэтому его просто не выпустили на седьмой раунд. Бой с Макбрайдом стал олицетворением позднего Тайсона – разобранного и выхолощенного зверя, в котором ничего не осталось.

«Я дерусь, чтобы оплачивать счета. У меня нет сил и той свирепости на такие вещи. Я больше не животное. Скорее всего, больше не выйду на ринг. Не собираюсь проявлять неуважение к спорту, проигрывая бойцу такого уровня», – сказал Тайсон после боя.

Это был самый откровенный Майк Тайсон, которого когда-либо видели: разоренный, демотивированный, уставший от боксерской рутины и тренировок, но настоящий. Он больше не хотел драться – даже за деньги. Хотя после завершения карьеры влезал во всевозможные варианты, включая рестлинг с показательными боями.

На бою Тайсона и Макбрайда присутствовал Мохаммед Али. Макбрайд вспоминал о встрече: «Он подошел ко мне вплотную и начал выбрасывать удары – по шесть за раз. Я почувствовал ветер: «Ты только начинаешь, а я все еще величайший».

За тот поединок с Макбрайдом Тайсон заработал $5,5 млн и больше не выходил на профессиональный ринг. Похоже, кураж и прежние инстинкты вернулись спустя 19 лет. Осталось увидеть, в какой форме Тайсон выйдет на ринг против Пола.

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Фото: Gettyimages /Jamie Squire / Staff; Marti/Global Look Press ; East News /AP Photo/Susan Walsh, AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, AP Photo/Sean Dempsey/PA