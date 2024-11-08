Venum представил кастомные шорты для Джона Джонса к бою со Стипе Миочичем
Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем в специальных шортах.
Шорты выполнены в красно-черно-белой цветовой гамме с золотыми вкраплениями. Также есть отсылка к нагрудному тату Джонса «Послание к Филиппийцам 4:13» [Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе – Sports].
Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309.
Аспиналл – о бое Джонса и Миочича: «Чтобы Стипе победил, нужно очень сильно ударить Джона по лицу»
Джонс проигрывал только глухому бойцу – со скандалом. Уайт выгнал судью и хотел отменить результат
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Venum
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