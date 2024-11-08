Джонс – о легализации удара «12-6»: «Это очень весомый удар, хочу его использовать»

Джон Джонс прокомментировал легализацию удара локтем «12-6».

«Легализация удара «12-6»? Это очень весомый удар. Я очень хочу стать одним из первых бойцов UFC , который сможет использовать согласно правилам», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс , который потерпел единственное поражение в карьере из-за нелегального использования удара локтем «12-6». 17 ноября Джонс подерется со Стипе Миочичем .

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