Майк Тайсон показал актуальную физическую форму
Майк Тайсон показал актуальную форму перед боем с Джейком Полом.
Напомним, Тайсон подерется с Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).
«Хочу умереть на ринге». Тайсон в 58 тренируется по 5 часов в день и вырубает партнеров хуками
Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Майка Тайсона
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