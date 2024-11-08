Джонс хочет драться с Перейрой: «Мы ровесники, это финансово выгодный бой»
Джон Джонс объяснил, почему хочет драться с Алексом Перейрой.
«Это не только финансово выгодный бой, но и встреча с легендой. Нам обоим по 37 лет, сейчас я вешу где-то 107 кг, он весит где-то 109 кг.
Я очень легкий тяжеловес, думаю, что наш поединок запомнится гораздо больше, чем бой с молодым парнем, который сегодня крут, а завтра его тут уже может и не быть», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс не собирается драться с Аспиналлом: «Он ничего не сделал. Когда-то говорили, что Джонни Уокер станет тем, кто побьет меня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости