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Джонс хочет драться с Перейрой: «Мы ровесники, это финансово выгодный бой»

Джон Джонс объяснил, почему хочет драться с Алексом Перейрой.

«Это не только финансово выгодный бой, но и встреча с легендой. Нам обоим по 37 лет, сейчас я вешу где-то 107 кг, он весит где-то 109 кг.

Я очень легкий тяжеловес, думаю, что наш поединок запомнится гораздо больше, чем бой с молодым парнем, который сегодня крут, а завтра его тут уже может и не быть», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс не собирается драться с Аспиналлом: «Он ничего не сделал. Когда-то говорили, что Джонни Уокер станет тем, кто побьет меня»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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