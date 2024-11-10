Оливейра хочет драться с Холлоуэем: «Чемпион BMF – идеальный вариант для моего наследия»
Чарльз Оливейра хочет поединок с Максом Холлоуэем.
«Мне нужно наследие. Чемпион BMF – идеальный вариант для этого», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015-м, проиграв техническим нокаутом в первом раунде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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