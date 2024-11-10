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Оливейра хочет драться с Холлоуэем: «Чемпион BMF – идеальный вариант для моего наследия»

Чарльз Оливейра хочет поединок с Максом Холлоуэем.

«Мне нужно наследие. Чемпион BMF – идеальный вариант для этого», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015-м, проиграв техническим нокаутом в первом раунде.

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Порье считает Оливейру фаворитом боя с Чендлером: «Думаю, Чарльз будет лучше во всем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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