Анатолий Малыхин: «Проигранный пояс никак не повлияет на мою жизнь. Вернусь в зал и попытаюсь вернуть его»

Анатолий Малыхин рассказал о планах после первого поражения в карьере.

«Я люблю эту работу. Очень люблю! Люблю тренироваться, выступать, делать что-то новое, кого-то мотивировать своими поступками. И то, что я сейчас проиграл свой пояс в тяжелом весе... на мою жизнь это никак не повлияет. Я просто вернусь в зал, буду тренироваться и попытаюсь завоевать его снова.

Все очень просто, все на поверхности. Не надо каких-то там искать великих мыслей. Просто вернуться в зал, заниматься своим любимым делом и постараться вернуть свое. И вернуть надо обязательно!

Я верю в это. Нужно действовать с умом. С холодной головой сесть и подумать, что не так прошло. Даже когда ты побеждаешь, ты пропускаешь – сейчас тоже что-то пошло не так. Нужно просто сделать выводы и работать. Все просто в этой жизни. Я много раз низко падал, бывало. И все равно возвращался, находил силы, двигался. Это просто очередной этап моей жизни, который я пройду, не опуская свой нос и не поднимая», – сказал двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Напомним, Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

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