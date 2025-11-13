Тейшейра – Чимаеву: «Попробуй связаться со мной, и я вытрясу из тебя всю душу»
Тейшейра ответил Чимаеву.
Экс-боец UFC и тренер Алекса Перейры Гловер Тейшейра ответил Хамзату Чимаеву, который ранее сказал, что побьет обоих.
«Я завершил карьеру, Чимаев. Но я рядом, попробуй со мной связаться в лобби отеля, если увидишь меня. Попробуй, и я вытрясу из тебя всю душу, чувак», – написал Тейшейра.
Чимаев ранее вызывал на бой Перейру в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FULL SEND MMA
