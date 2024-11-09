0

Олейник – о поражении Малыхина: «Достаточно равный бой. Победу можно было отдавать любому»

Алексей Олейник прокомментировал поражение Анатолия Малыхина.

«Могу сказать, что Анатолий меня немного расстроил. Была прямолинейная физическая работа. Все только на силу, на технику практически не было ничего. Если не ошибаюсь, раньше он показывал более динамичные и разнообразные бои. А тут попался соперник, который может защищаться от борьбы, упираться... И сильный физически. И все.

Очень жаль, что наш парень проиграл, хотя вообще бой достаточно равный. Победу можно было отдавать и Анатолию, и Кейну. Может быть, хотели в лиге сделать какое-то разнообразие, уйти от постоянного доминирования Анатолия», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Напомним, Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки

Кейн – после победы над Малыхиным: «Был уверен, что выиграю. Он уже стар»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoMMA
logoАлексей Олейник
logoONE Championship
logoАнатолий Малыхин
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров – о поражении Малыхина: «Заметно, что он конкретно под такого соперника не готовился. Сам себя измучил»
сегодня, 11:47
Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»
18сегодня, 09:45
Менеджер Малыхина: «Анатолий был физически не похож сам на себя. Во время лагеря у него был стафилококк и отравление»
4сегодня, 08:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анатолий Малыхин: «Проигранный пояс никак не повлияет на мою жизнь. Вернусь в зал и попытаюсь вернуть его»
56 минут назад
Кейн – после победы над Малыхиным: «Был уверен, что выиграю. Он уже стар»
2сегодня, 12:10
Тактаров – о поражении Малыхина: «Заметно, что он конкретно под такого соперника не готовился. Сам себя измучил»
сегодня, 11:47
UFC Fight Night 247: Мэгни против Пратеса, де Риддер подерется с Мершартом
сегодня, 10:22
Федор Емельяненко – о потенциальном сопернике по боксу: «Разговоры идут разные: Орловский там фигурирует, вроде Мирко готов»
6сегодня, 09:57
Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»
18сегодня, 09:45
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
89сегодня, 09:24
Менеджер Малыхина: «Анатолий был физически не похож сам на себя. Во время лагеря у него был стафилококк и отравление»
4сегодня, 08:41
Чейл Соннен: «Думаю, что Перейра и Аспиналл подерутся за временный пояс в январе. А победитель выйдет на Джонса или Миочича»
4сегодня, 08:16
Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)
1сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37