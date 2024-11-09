Олейник – о поражении Малыхина: «Достаточно равный бой. Победу можно было отдавать любому»

Алексей Олейник прокомментировал поражение Анатолия Малыхина.

«Могу сказать, что Анатолий меня немного расстроил. Была прямолинейная физическая работа. Все только на силу, на технику практически не было ничего. Если не ошибаюсь, раньше он показывал более динамичные и разнообразные бои. А тут попался соперник, который может защищаться от борьбы, упираться... И сильный физически. И все.

Очень жаль, что наш парень проиграл, хотя вообще бой достаточно равный. Победу можно было отдавать и Анатолию, и Кейну. Может быть, хотели в лиге сделать какое-то разнообразие, уйти от постоянного доминирования Анатолия», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник .

Напомним, Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

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