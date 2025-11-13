Перейра вызвал Чимаева на схватку по грэпплингу: «Все деньги отдадим на благотворительность. Подходит?»

Перейра вызвал Чимаева на схватку по грэпплингу.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра вызвал чемпиона среднего веса Хамзата Чимаева на схватку по грэпплингу.

«Чимаев говорит, что хочет драться со мной, но ему далеко до этого. Но я могу вызвать его на бой на его территории. Давай устроим схватку по грэпплингу. На UFC BJJ, давай сделаем это. Все деньги отдадим на благотворительность. Подходит?» – сказал Перейра.

Чимаев ранее вызывал на бой Перейру в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.

