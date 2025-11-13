Чимаев – Тейшейре: «Дядя, тебе нужна реабилитация»

Чимаев ответил на пост тренера Перейры.

Хамзат Чимаев посмеялся над Гловером Тейшейрой после слов бразильца .

«Дядя, тебе нужна реабилитация», – написал Чимаев и добавил фото с боя Тейшейры против Александра Густафссона .

Густафссон нокаутировал Тейшейру в пятом раунде в 2017 году. Чимаев ранее вызывал на бой Алекса Перейру, которого тренирует Гловер, в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.

Тейшейра – Чимаеву: «Попробуй связаться со мной, и я вытрясу из тебя всю душу»