Чимаев – Тейшейре: «Дядя, тебе нужна реабилитация»
Чимаев ответил на пост тренера Перейры.
Хамзат Чимаев посмеялся над Гловером Тейшейрой после слов бразильца.
«Дядя, тебе нужна реабилитация», – написал Чимаев и добавил фото с боя Тейшейры против Александра Густафссона.
Густафссон нокаутировал Тейшейру в пятом раунде в 2017 году. Чимаев ранее вызывал на бой Алекса Перейру, которого тренирует Гловер, в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.
Тейшейра – Чимаеву: «Попробуй связаться со мной, и я вытрясу из тебя всю душу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
