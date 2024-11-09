Кейн – после победы над Малыхиным: «Был уверен, что выиграю. Он уже стар»
Умар Кейн прокомментировал победу над Анатолием Малыхиным.
«Я был уверен, что выиграю. Пришло мое время. Малыхин – отличный соперник. Но сейчас мое время, он уже стар», – сказал чемпион ONE Championship Умар Кейн.
Напомним, Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.
Первое поражение самого титулованного русского бойца в MMA. Вызывал Нганну, но отдал пояс гиганту из Африки
Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ONE Championship
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