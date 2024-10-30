Тренер Шары Буллета: «Мы уже начали подготовку к 1 февраля»

Тренер Шары Буллета Гор Азизян раскрыл дату следующего поединка.

«Мы уже начали подготовку к 1 февраля. Мы не знаем, кто будет нашим противником, но дата определена. Это будет 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия...

Это может быть Исраэль Адесанья», – сказал Гор Азизян.

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