Тренер Шары Буллета: «Мы уже начали подготовку к 1 февраля»
Тренер Шары Буллета Гор Азизян раскрыл дату следующего поединка.
«Мы уже начали подготовку к 1 февраля. Мы не знаем, кто будет нашим противником, но дата определена. Это будет 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия...
Это может быть Исраэль Адесанья», – сказал Гор Азизян.
На UFC 308 Шарабутдин Магомедов выиграл Армена Петросяна нокаутом во втором раунде.
Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: телеграмм-канал «UDAR»
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