Хадис Ибрагимов: «Недоволен собой в поединке против Штыркова. Очень обидно, что не смог показать себя из-за сбоя в организме. Если выиграют реванш, то сразу дам третий бой»

Хадис Ибрагимов прокомментировал поражение от Ивана Штыркова.

«Не исключаю, что еще подерусь в 100 кг. Сейчас это будет другая весогонка и подход. Я не набираю много веса к предстоящему бою. Мой вес 110-112 кг. Да, прошло только три недели после боя против Штыркова , и я могу набрать 115 кг в декабре, но 115 и 125 кг – две большие разницы.

Очень недоволен своим выступлением. Я не смог показать все то, на что способен из-за сбоя в организме. Очень обидно. Лучше проиграть по очкам, в борьбе или ударке. Я не скажу, что у меня были проблемы с «дыхалкой». Организм просто встал.

Не думаю, что он согласится на другие условия. Придется на тех же договоренностях принимать реванш. Я готов в случае своей победы сразу дать ему возможность встретиться в третий раз, чтобы поставить точку. Далеко заходить не будем. У меня есть дата, соперник и фокус на 6 декабря. Не хочется на глазах у всех плохо выступить в городе, где я прожил семь лет. Отдам все силы во время боя», – заявил боец MMA Хадис Ибрагимов .

Напомним, 18 октября на турнире RCC 20 Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом в третьем раунде.

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