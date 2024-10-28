Иван Штырков: «Не ожидал, что у Уиттакера настолько слабая борьба. Чимаев просто оторвал ему голову»
«Я не ожидал, что у Уиттакера настолько слабая борьба. Все говорили, что ему надо пережить первый раунд, и тогда позже у Чимаева начались бы проблемы. Но борьба Хамзата нацелена на максимальный эффект – задавить соперника в первом раунде, а не просто деклассировать. Выдать свой максимум.
Чимаев, конечно, просто переехал, оторвал голову Уиттакеру. Я ждал от Роберта большего, потому что все ждали от Хамзата именно такую борьбу. Я думал, за столько лет Уиттакер примерно понимает, что если такое давление в первом раунде, то соперник не рассчитывает силы на дальнейшие раунды.
Уиттакер хотел все на минимальных оборотах выжить, максимально сохранить силы, чтобы потом забрать. А потом уже и не было. Чимаев сделал все на отлично. Такие победы над такими бойцами дорогого стоят», – заявил боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308.
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