Иван Штырков: «Не ожидал, что у Уиттакера настолько слабая борьба. Чимаев просто оторвал ему голову»

Иван Штырков оценил поединок Уиттакера и Чимаева.

«Я не ожидал, что у Уиттакера настолько слабая борьба. Все говорили, что ему надо пережить первый раунд, и тогда позже у Чимаева начались бы проблемы. Но борьба Хамзата нацелена на максимальный эффект – задавить соперника в первом раунде, а не просто деклассировать. Выдать свой максимум.

Чимаев , конечно, просто переехал, оторвал голову Уиттакеру. Я ждал от Роберта большего, потому что все ждали от Хамзата именно такую борьбу. Я думал, за столько лет Уиттакер примерно понимает, что если такое давление в первом раунде, то соперник не рассчитывает силы на дальнейшие раунды.

Уиттакер хотел все на минимальных оборотах выжить, максимально сохранить силы, чтобы потом забрать. А потом уже и не было. Чимаев сделал все на отлично. Такие победы над такими бойцами дорогого стоят», – заявил боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308.

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